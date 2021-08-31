Расследование ДТП с нардепом Трухиным передали в ГБР, поскольку он — «спецсубъект»

Полицейские сообщили, что уже опросили участников события и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие доказательства. Также следователи уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, установить, с какой скоростью двигался автомобиль. Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi находился Трухин, однако другие свидетели отрицают эти показания.

Пока не понятно, где находится Трухин. Глава «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что уже несколько дней не может с ним связаться. Последний раз он видел Трухина 28 августа во время совещания в Офисе президента, в США как член украинской делегации он также не поехал.