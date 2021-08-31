Расследование ДТП с нардепом Трухиным передали в ГБР, поскольку он — «спецсубъект»

Государственному бюро расследований поручили расследовать ДТП с участием народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Трухина. До этого делом занималась Нацполиция.
Об этом во вторник, 31 августа, сообщило Министерство внутренних дел.
Дело передали в ГБР, поскольку в нем фигурирует «спецсубъект» — народный депутат Украины. Уголовное производство открыто по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.
Полицейские сообщили, что уже опросили участников события и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие доказательства. Также следователи уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, установить, с какой скоростью двигался автомобиль. Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi находился Трухин, однако другие свидетели отрицают эти показания.
Пока не понятно, где находится Трухин. Глава «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что уже несколько дней не может с ним связаться. Последний раз он видел Трухина 28 августа во время совещания в Офисе президента, в США как член украинской делегации он также не поехал.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и руководил авто. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего в аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Луче и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего ранее рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Представитель МВД Артем Шевченко лишь 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в авто.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местной ячейки «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова. Сам Трухин, как и Мухтаров, были пассажирами.