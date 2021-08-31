«Несколько дней нет контакта». Глава «Слуги народа» Корниенко не может связаться с нардепом Трухиным после ДТП с его участием

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко не может связаться с нардепом Александром Трухиным после ДТП с его участием.

Об этом он заявил в комментарии «Радио Свобода».

«Последние несколько дней с ним нет контакта. У него какие-то семейные дела или медийно-семейные, я до конца не пойму, но он тоже не может пока связаться... Связи нет, и он в отпуске, насколько я помню», — рассказал Корниенко и добавил, что не знает, где находится Трухин.

По словам главы партии, он «не может проверить всех семь тысяч депутатов разных советов». В то же время, Корниенко выразил надежду, что Трухин находится в «нормальном состоянии».

«Если бы он [Трухин] находился в каком-то плохом состоянии, то он бы, наверное, сообщил», — сказал Корниенко.

Кроме этого, глава партии «Слуга народа» рассказал, что в последний раз виделся с Трухиным во время совещания в Офисе президента 28 августа относительно подготовки к пленарной неделе в Верховной Раде.

«Но мы эту ситуацию не обсуждали, потому что она на тот момент была какой-то неизвестной. Я не помню, знал ли я на тот момент эту информацию. Потому что мы узнали об этом, как и вы, из открытых источников», — отметил он.

Также Корниенко сообщил, что пока не планирует отправлять депутатский запрос в Министерство внутренних дел, чтобы выяснить детали дела.

«Мы сейчас ожидаем этого в рабочем режиме. Если там будут медлить, то будем направлять какие-то запросы. Почему информация по условному Юрченко была там через день, а тут... я думаю, они должны дать какую-то информацию. [...] Министров, которых я назначаю, стараюсь не доводить до форм парламентского контроля. Есть форма рабочего сотрудничества в рамках коалиции. Инструменты парламентского контроля мы всегда успеем использовать, и к тому же, на запрос можно ответить формально», — подчеркнул нардеп.

Отвечая на вопрос о втором вероятном участнике ДТП — главе фракции «Слуги народа» в Полтавском областном совете Фахраддине Мухтарове, Корниенко заверил, что не общался с ним с момента местных выборов.

«Я пока не имею какой-то особой информации относительно главы фракции Полтавского облсовета, которая заставляла бы меня делать какие-то действия», — добавил он.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию, которая распространялась в СМИ, что якобы Трухин есть в составе украинской делегации в Вашингтоне, пишет «Громадське».

Глава МИД также заверил, что состав делегации «нормальный».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков тоже подтверждал, что парламент не делегировал народных депутатов в США.