Розслідування ДТП із нардепом Трухіним передали до ДБР, оскільки він — «спецсубʼєкт»

Державному бюро розслідувань доручили розслідувати ДТП за участю народного депутата фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна. До цього справою займалася Нацполіція.
Про це у вівторок, 31 серпня, повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Справу передали до ДБР, оскільки в ній фігурує «спецсубʼєкт» — народний депутат України. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.
Поліцейські повідомили, що вже опитали учасників події та свідків, вилучили відбитки пальців та інші докази. Також слідчі вже призначили низку необхідних експертиз, щоб, зокрема, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль. Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi перебував Трухін, водночас інші свідки заперечують ці покази.
Поки невідомо, де перебуває Трухін. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що вже кілька днів не може з ним зв’язатися. Востаннє він бачив Трухіна 28 серпня на нараді в Офісі президента, до США як член української делегації він теж не поїхав.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник глави бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього раніше розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був в авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, були пасажирами.