Розслідування ДТП із нардепом Трухіним передали до ДБР, оскільки він — «спецсубʼєкт»

Поліцейські повідомили, що вже опитали учасників події та свідків, вилучили відбитки пальців та інші докази. Також слідчі вже призначили низку необхідних експертиз, щоб, зокрема, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль. Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi перебував Трухін, водночас інші свідки заперечують ці покази.

Поки невідомо, де перебуває Трухін. Голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що вже кілька днів не може з ним зв’язатися. Востаннє він бачив Трухіна 28 серпня на нараді в Офісі президента, до США як член української делегації він теж не поїхав.