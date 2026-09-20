Звільнення генпрокурора Кравченка, наступальна операція «Вівальді» і масована атака на Москву. Головне за тиждень

Цього тижня в Україні звільнили генерального прокурора Руслана Кравченка, у США підписали законопроєкт про нові масштабні санкції проти Росії, Сили оборони оголосили про початок наступальної операції на сході, а також здійснили наймасованішу атаку на Москву та Підмосковʼя. «Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин. «Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати Генпрокурор оголосив підозру голові НАБУ, а потім його звільнили Тиждень почався з того, що 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко звинуватив його у підробці документів про батьківство, а також у причетності до схеми продажу землі за заниженою вартістю.

Сили оборони розпочали наступальну операцію на сході 15 вересня Третій армійський корпус оголосив, що розпочав наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. Загалом операція має чотири етапи, спочатку вона не була публічною. 20 вересня стало відомо, що у межах операції Сили оборони повернули під український контроль вже 125 км² територій Донеччини, з яких 50 км² — деокупували. Загальні втрати РФ за два етапи — понад 3 000 військових. Президент США підписав законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ 17 вересня Палата представників США підтримала законопроєкт про нові санкції проти Росії, а за два дні його підписав президент Дональд Трамп. Документ передбачає 100-відсоткові мита для пʼятьох найбільших імпортерів російської нафти й газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, — зокрема Китаю, Індії та Туреччини. Також він пропонує посилити санкції проти російських військових та іноземних постачальників. Цей законопроєкт розробив сенатор Ліндсі Грем — один із найпослідовніших прихильників України. 11 липня він раптово помер після повернення з поїздки до України.