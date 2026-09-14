«Немає підстав». Офіс генпрокурора заперечив підозру керівнику НАБУ Кривоносу, про яку заявляв Кравченко

В Офісі генпрокурора офіційно заявили, що інформація про підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу не відповідає дійсності.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОГП.

«У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося», — зазначили в Офісі генпрокурора.

Там додали, що правових підстав для підозри немає, тож заяви про це — «позбавлені юридичного сенсу». Відтак, відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) про повідомлення про підозру скасували.

Сьогодні вранці уже відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. Кравченко звинуватив його у підробці документів про батьківство, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів, а також у причетності до схеми продажу землі за заниженою вартістю.

Також підозру оголосили людині, близькій до голови САП Олександра Клименка, — за вплив на суддів ВАКС, хабарництво та сприяння ухиленню від мобілізації. Проте і Клименко, і Кривонос на пресконференції заявили, що не отримували офіційних підозр.

Тим часом Кравченко написав, що рішення про підозру було «належно направлене, і це підтверджують поштові квитанції», тому «будь-яка спроба його скасувати або прибрати відомості з ЄРДР матиме ознаки політичного та протиправного втручання».

«І жодне політичне рішення не здатне скасувати докази. Воно не звільняє директора НАБУ від обов’язку відповісти перед суспільством на конкретні запитання щодо власної доброчесності. Сьогодні Семен Кривонос цієї відповіді намагався уникнути, сховавшись за політичним рішенням президента», — написав Кравченко.

Що передувало

Підозра від Руслана Кравченка з’явилася невдовзі після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. На записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.

Незабаром після цього Кравченко подав у відставку — за неї завтра має проголосувати Верховна Рада.