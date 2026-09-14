Генпрокурор звинуватив керівника НАБУ в тому, що той оформив батьківство над чужою дитиною, аби уникнути покарання

Генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував розслідування, в якому керівника НАБУ Семена Кривоноса звинувачують в тому, що свого часу він незаконно оформив батьківство над чужою дитиною, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів.

За даними слідства, у 2008 році Кривонос разом зі спільником організував незаконну агітацію і підкуп студентів Київського національного лінгвістичного університету і Київського національного університету імені Шевченка на користь БЮТ. На це, за матеріалами справи, їм виділили 90 тисяч гривень. У червні 2009 року Голосіївський райсуд Києва розглядав обвинувачення Кривоноса за ч. 3 ст. 157 ККУ.

ОГП стверджує, що Кривонос вирішив створити формальну підставу для амністії. Тоді однією з підстав для її застосування була наявність неповнолітньої дитини.

Як каже слідство, Кривонос начебто мав спільницю, яка знайшла незаміжню жінку з дитиною. У розслідуванні йдеться, що Кривонос та його спільниця переконали матір дитини подати разом з ним заяву про визнання батьківства. Їй нібито розповіли, що Кривонос працював за кордоном і роботодавцю потрібні документи про дитину на його утриманні.

Після цього Кривоноса записали батьком дитини та видали нове свідоцтво про народження. ОГП стверджує, що насправді він не мав наміру виконувати батьківські обовʼязки.

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Отримане свідоцтво Кривонос долучив до клопотання про амністію, яке подав до Голосіївського райсуду. 25 червня 2009 року суд звільнив його від кримінальної відповідальності, а справу про підкуп студентів закрили.

У травні 2018 року, як каже слідство, Кривонос знову звернувся до цього ж суду — вже з позовом про виключення відомостей про нього як батька дитини. Він долучив ДНК-експертизу, яка встановила нульову ймовірність його батьківства. У грудні 2019 року суд виключив Кривоноса з актового запису про народження дитини.

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За цим епізодом Кривоносу оголосили підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 358 ККУ — підроблення документів та їх використання.

Під час співбесіди на посаду директора НАБУ Кривоноса теж запитували про справу щодо підкупу студентів. Він заперечував інформацію про підкуп і розповідав, що у 2007 році був керівником студентського активу, який виступав проти спроб адміністрації впливати на вибір студентів.