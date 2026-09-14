Медіа написали, що генпрокурор втік за кордон. Кравченко каже — поїхав у відрядження

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що зараз перебуває у закордонному відрядженні, у якому хоче «проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів». Так він відреагував на інформацію в медіа про те, що він вночі втік за кордон на службовій автівці.

«Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, у його межах заплановано ряд зустрічей, у ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України», — написав він.

Вранці Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Сергію Кривоносу. Каже, що директор НАБУ підробляв документи заради хабара та фігурує у справі про фіктивне усиновлення. Також Кравченко заявив про підозру людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка, — за вплив на суддів ВАКС, хабар і допомогу в ухиленні від мобілізації.

Володимир Зеленський відреагував на відеозвернення Руслана Кравченка і попросив парламентарів підтримати звільнення Кравченка невідкладно. Президент заявив, що у генпрокурора є лише один шлях — звільнення з посади.