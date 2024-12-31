Кабмін призначив нового керівника Податкової служби — це колишній очільник Київської ОВА

Кабінет міністрів України призначив Руслана Кравченка на посаду голови Державної податкової служби України. До цього він очолював Київську обласну військову адміністрацію.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Напередоні, 30 грудня 2024 року, президент України Володимир Зеленський звільнив Кравченка з посади голови Київської ОВА.

З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, він також брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Із квітня 2023-го очолював Київську ОВА.

Саме Руслан Кравченко 14 березня 2017 року підписав звинувачення Віктору Януковичу — у тому, що він допомагав Росії змінити кордони України та вести агресивну війну (більше про цю справу — тут).