Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Указ опублікували 10 квітня.

З 2021 року Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури. Він брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (23 серпня 2022 року).

Руслан Кравченко служив у Криму, коли росія його захопила. Виїхавши з Криму, він недовго послужив у Рівному та Львові, а у вересні 2014-го на пів року поїхав до АТО — у військову прокуратуру Артемівська та Дебальцевого. Ще за пів року його перевели до Києва, у Генеральну прокуратуру. Згодом там створили управління з російської агресії. Саме Руслан Кравченко 14 березня 2017 року підписав звинувачення Віктору Януковичу — у тому, що він допомагав росії змінити кордони України та вести агресивну війну (більше про цю справу — тут).