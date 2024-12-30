Зеленський звільнив голів Київської та Полтавської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка та Полтавської ОДА Філіпа Проніна.

Відповідні укази № 887/2024 та № 888/2024.

Президент звільнив Кравченка і Проніна «згідно з поданими ними заявами».

Філіп Пронін Facebook / АРМА

Філіп Пронін став очільником Полтавської ОДА у жовтні 2023 року — він замінив на посаді Дмитра Луніна.

До цієї посади Пронін працював в Агентстві з розшуку та менеджменту активів на посаді заступника голови агентства.

Руслан Кравченко

Руслан Кравченко очолив Київську ОДА у квітні 2023 року. З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, а також брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро.

Саме Руслан Кравченко 14 березня 2017 року підписав звинувачення Віктору Януковичу — у тому, що він допомагав Росії змінити кордони України та вести агресивну війну (більше про цю справу — тут).

Наразі невідомо, кого призначать на ці посади. Раніше низка українських медіа з посиланням на джерела писала, що Кравченко може очолити Офіс генпрокурора замість звільненого Андрія Костіна.