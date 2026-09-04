«Карфаген». НАБУ та САП проводять спецоперацію, щоб викрити злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора

НАБУ та САП проводять спецоперацію «Карфаген», щоб викрити злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, яка причетна до кришування шахрайських кол-центрів і легалізації майна.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Деталі пообіцяли надати пізніше.

В Офісі генпрокурора вже відреагували та заявили, що підозрюваного посадовця відсторонили від службових обов’язків на час досудового розслідування.

«Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу генерального прокурора до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів: усі обставини має встановити слідство. Офіс генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону», — прокоментували там.