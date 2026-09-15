Зеленський звільнив Кравченка з посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Кравченко став генпрокурором у червні 2025 року. Він подав у відставку після того, як 4 вересня НАБУ та САП опублікували розслідування про «кришування» шахрайських кол-центрів, яке, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора.

На записах у цій справі фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.