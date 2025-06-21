Зеленський призначив Руслана Кравченка генпрокурором України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.

Про це йдеться в указі № 416/2025.

Зеленський 16 червня подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора, а 17 червня Верховна Рада підтримала це призначення 273 голосами.

У промові перед Верховною Радою Кравченко пообіцяв бути політично незалежним і приймати лише справедливі рішення, не використовуючи посаду для політичних переслідувань. Він хоче відновити довіру до прокуратури та повернутися до її ролі як «координатора роботи всіх правоохоронних органів».

З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Із квітня 2023-го він очолював Київську ОВА, поки наприкінці грудня 2024 року його не звільнили. Тоді ж Кравченка призначили головою Державної податкової служби України.