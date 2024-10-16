У Хмельницькій облпрокуратурі ведуть розслідування через інформацію про інвалідність 50 прокурорів

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування після того, як зʼявилася інформація про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

Розслідування стосуватиметься й інших органів прокуратури, а не тільки Хмельницької обласної. Комісія вже розпочала збір інформації та документів, щоб зʼясувати всі обставини.

За кілька годин до цього видання «Цензор.НЕТ» зробило публікацію, у якій поіменно назвали 49 посадовців керівництва Хмельницької обласної прокуратури, що мають інвалідність другої групи. Рішення про це ухвалювала нібито головна лікарка медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа.

На початку жовтня суд взяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні. У них вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців і відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуків Крупа намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.