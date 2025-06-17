Рада призначила Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Що про нього відомо

Верховна Рада України 17 червня призначила Руслана Кравченка генеральним прокурором України. За проголосували 273 депутати.



Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк / Telegram

З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Із квітня 2023-го він очолював Київську ОВА, поки наприкінці грудня 2024 року його не звільнили. Тоді ж Кравченка призначили головою Державної податкової служби України.



Президент України Володимир Зеленський 16 червня подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Руслан Кравченко.

Як пише Центр протидії корупції (ЦПК), раніше Кравченко брав участь у відкритих конкурсах на посаду керівника САП і директора НАБУ, але не проходив етапи, пов’язані з перевіркою доброчесності.

Під час свого виступу Кравченко обійшов теми боротьби з корупцією та реформування прокуратури, зокрема не згадав і про важливе питання «прокурорів з інвалідністю», зазначає ЦПК.

Народні депутати ставили Кравченку запитання на ці теми, але він відповідав загально. Наприклад, говорячи про корупцію, просто згадав, що в Україні є Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У промові перед Верховною Радою пообіцяв бути політично незалежним і приймати лише справедливі рішення, не використовуючи посаду для політичних переслідувань. Він хоче відновити довіру до прокуратури та повернутися до її ролі як «координатора роботи всіх правоохоронних органів».

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури.

Тодішній генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням. Згодом, наприкінці жовтня 2024 року, звільнили і самого Костіна.