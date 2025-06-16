Зеленський пропонує призначити Руслана Кравченка генеральним прокурором

Президент України Володимир Зеленський пропонує призначити Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Рада розгляне це подання на одному з найближчих пленарних засідань. Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк каже, що голосування відбудеться вже 17 червня.

Руслан Кравченко.

З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Із квітня 2023-го він очолював Київську ОВА, поки наприкінці грудня 2024 року його не звільнили. Тоді ж Кравченка призначили головою Державної податкової служби України.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури.

Тодішній генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням. Згодом, наприкінці жовтня 2024 року, звільнили і самого Костіна.