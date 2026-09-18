У Росії почались триденні вибори в Держдуму — зокрема і на окупованих територіях України. У МЗС їх називають фарсом

У Росії 18 вересня офіційно розпочалося триденне голосування на виборах депутатів Держдуми — серед іншого, вони пройдуть і на окупованих територіях. Це перші парламентські вибори в РФ з початку повномаштабного вторгнення в Україну.

Про це пишуть росмедіа.

Першими відкрилися виборчі дільниці на Камчатці й Чукотці. У частині прикордонних з Україною російських регіонів голосування розпочалося достроково.

За підсумками виборів мають обрати 450 депутатів Держдуми: 225 — в одномандатних округах, ще 225 — за партійними списками. У федеральному списку беруть участь 10 партій:

«Єдина Росія» (провладна партія під керівництвом Дмитра Медведєва);

КПРФ (Комуністична партія Російської Федерації);

ЛДПР (Ліберально-демократична партія Росії);

«Нові люди»;

«Справедлива Росія — За правду»;

«Російська партія пенсіонерів за соціальну справедливість»;

«Комуністи Росії»;

«Родина»;

Російська екологічна партія «Зелені»;

«Партія прямої демократії».

Єдину партію, яка виступала проти війни РФ в Україні, — «Яблуко» — зняли з виборів у серпні.

Незалежні російські медіа пишуть про численні порушення: у Башкортостані намагалися підмінити незалежних спостерігачів фальшивими; в Уфі з дільниці вигнали кандидата від КПРФ і спостерігача, заявивши, що вони не голосують тут. У Чувашії спостерігачам від КПРФ пропонували гроші, аби вони не приходили на вибори, а в закритому місті Сибірському на Алтаї спостерігачів взагалі не пустили на дільницю.

Також у кількох регіонах зафіксували черги бюджетників на дільницях — в Іркутській області, Красноярському краї та Башкортостані.

В українському МЗС вибори в РФ та голосування на окупованих територіях назвали фарсом, «який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України».

«Україна не визнає ані проведення цих незаконних «виборів», ані їхніх нікчемних результатів. Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та інші субʼєкти міжнародного права так само не визнавати ці дії Росії та не розглядати їх як прояв законної політичної волі людей на тимчасово окупованих територіях України», — додали у відомстві.