Третій армійський корпус розпочав наступ на півночі Донеччини

Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

За словами військового, спочатку про операцію не повідомляли публічно. Підрозділи корпусу зачистили 75 км² території, ще 10 км² — деокупували. Українські військові вибили росіян із Новоселівки, Олександрівки, Ярової та околиць Корового Яру, а також звільнили Середнє.

За цей час російські війська втратили приблизно 1 500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобільної техніки.

Підрозділи безпілотних систем також атакували російські логістичні маршрути. У Третьому корпусі заявили, що через удари по трубопроводу та складах російські військові перенесли постачання пального за межі України — у Воронезьку область.

Білецький також зазначив, що в мережі зараз обговорюють можливу мету наступу — вихід до річки Чорний Жеребець. Однак, за його словами, операція «Вівальді» має чотири етапи, і нині завершився лише перший.