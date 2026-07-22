З початку року Україна звільнила 743 км² території. Сирський підбив підсумки роботи на посаді

З початку року Україна звільнила 743 км² території, а також перейшла з оборони в наступ.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Також Сирський подякував військовим та підбив підсумки роботи на посаді. Він згадав про оборону Києва у 2022 році, наступ українських військ на Харківщині, коли звільнили Балаклію, Ізюм і Куп’янськ, а також створення Сил безпілотних систем.

Крім того, головком згадав про вихід з Авдіївки та те, як на Донеччині українські військові знищили найбоєздатнішу частину російської армії — «ПВК Вагнера». Ще Сирський нагадав про Курську операцію та інші бойові події.

Сирський очолив Збройні сили України у лютому 2024 року, змінивши на посаді Валерія Залужного. Вчора, 21 липня, президент Володимир Зеленський оголосив, що призначить головкомом Михайла Драпатого.