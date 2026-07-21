Зеленський та Драпатий разом з командою вже визначили завдання Міноборони. Водночас в. о. міністра оборони Євгеній Хмара, Драпатий та інші командири мають підготувати оновлену стратегію української оборони та кроки для продовження реформи корпусної системи. Серед задач — закрити небо від ударів та «дати реальне бачення мобілізаційного процесу».

Також під час звернення Зеленський сказав, що запропонував колишньому міністру оборону Михайлу Федорову «достойну позицію у владі». За його словами, вона б дозволила обʼєднати технологічну складову та розвивати її.

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