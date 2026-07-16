Відставка Федорова, конфлікт між Міноборони та Генштабом та реакція на протести в різних містах України. Головне з пресконференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський на пресконференції вперше прокоментував відставку міністра оборони Михайла Федорова, а також його конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це пише «Суспільне».

Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді. За його словами, Федоров і Сирський не змогли домовитися, тому між ними тривав «системний конфлікт».

«Без мене вони не сідають. Вони повинні працювати самі — щоденно, постійно. І, чесно, за моєї підтримки, безумовно, для мене це пріоритет. Але деякі питання вони повинні вирішувати на своєму рівні», — сказав президент.

Одним з кандидатів на посаду міністра оборони є Ігор Клименко. Президент уточнив, що відповідні документи до Ради ще не подали. Зеленський впевнений, що Клименко зможе припинити випадки так званої бусифікації.

Президент також прокоментував протести в різних містах України на підтримку Федорова. Він вважає, що «люди можуть продемонструвати своє волевиявлення», тому він усе «розуміє, чує і навіть відповідає».