Михайло Федоров йде з посади керівника Міноборони

Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони. До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, за час його роботи на посаді команда встигла відключити росіянам Starlink, інвестувати кошти в mid-strike і зброю, запустити «Логістичний локдаун», змінити систему закупівель, розпочати трансформацію війська, відкрити експорт у межах Drone Deal.

Також серед здобутків — впровадження процедури розбору кожної масованої атаки (After Action Review). За його словами, відсоток перехоплення російських дронів зріс з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%. Окрім того, за час його роботи на посаді Україна вперше законтрактувала ракети для Patriot PAC-2 GEM-T і подала заявку через єврокредит на закупівлю ракет PAC-3.

«Наша балістика. Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшили ціну. Україна потрапить у нову лігу», — додав він.

Водночас команді не вдалося завершити організаційну трансформацію Міноборони за стандартами НАТО, перевести закупівлі на тендери і «побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення».

Федоров очолив Міноборони України в січні 2026 року. До цього він очолював Мінцифри. Під час роботи у Мінцифри він разом із командою запустив такі сервіси, як «Дія», «Мрія», «Дія.Підпис» та інші.

Михайло Федоров/Telegram