Рада звільнила Свириденко з посади премʼєр-міністра

Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади премʼєр-міністра України.

Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради 14 липня.

Учора до Ради надайшла заява про відставку Свириденко. Про те, що Свириденко йде з посади, стало відомо 12 липня. Президент Володимир Зеленський заявив, що вона «очолить новий напрям у відносинах із ключовим партнером», а також анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять.

Після наради зі Свириденко Зеленський провів зустрічі з головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром МВС Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим і першим віцепремʼєром — міністром енергетики Денисом Шмигалем.