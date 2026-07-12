Свириденко йде у відставку, а склад Кабміну та керівництва правоохоронних органів оновлять

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко йде у відставку. Вона «очолить новий напрям у відносинах із ключовим партнером», а склад Кабміну та керівництва правоохоронних органів оновлять.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що «відтепер за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрям відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом».

За словами президента, серед ключових напрямів — співпраця зі США, зокрема щодо ліцензій на виробництво систем Patriot і безпекових проєктів, європейський протибалістичний проєкт, членство в ЄС, відносини з Польщею та Угорщиною, співпраця з країнами Близького Сходу й Перської затоки, Китаєм тощо.

Зеленський також заявив про необхідність посилити роботу в прифронтових і прикордонних областях, збільшити постачання зброї та дронів, підготуватися до зими, прискорити реформу державних компаній і виконати домовленості з партнерами щодо відбудови.