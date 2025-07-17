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Рада затвердила новий склад уряду. Хто до нього ввійшов

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Верховна Рада на засіданні 17 липня підтримала постанову № 13497, якою призначила новий склад уряду. Раніше сьогодні премʼєркою затвердили Юлію Свириденко.

Про це стало відомо з трансляції засідання, яку вів нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За рішення проголосували 253 депутати. Ще 13 депутатів були проти, 23 — утрималися, 26 нардепів не голосували.

Повний перелік міністрів виглядає наступним чином:

  • Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій;
  • Тарас Качка — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко — міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук — міністр енергетики;
  • Наталія Калмикова — міністр у справах ветеранів;
  • Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів;
  • Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності.

Голосування за призначення міністра оборони та міністра закордонних справ проведуть окремо.