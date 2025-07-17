Рада затвердила новий склад уряду. Хто до нього ввійшов

Верховна Рада на засіданні 17 липня підтримала постанову № 13497, якою призначила новий склад уряду. Раніше сьогодні премʼєркою затвердили Юлію Свириденко.

Про це стало відомо з трансляції засідання, яку вів нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За рішення проголосували 253 депутати. Ще 13 депутатів були проти, 23 — утрималися, 26 нардепів не голосували.

Повний перелік міністрів виглядає наступним чином:

Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації;

— перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації; Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій;

— віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій; Тарас Качка — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

— віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко — міністр юстиції;

— міністр юстиції; Світлана Гринчук — міністр енергетики;

— міністр енергетики; Наталія Калмикова — міністр у справах ветеранів;

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

— міністр економіки, довкілля та сільського господарства; Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності.

Голосування за призначення міністра оборони та міністра закордонних справ проведуть окремо.