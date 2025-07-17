Рада затвердила новий склад уряду. Хто до нього ввійшов

Верховна Рада на засіданні 17 липня підтримала постанову № 13497, якою призначила новий склад уряду. Раніше сьогодні премʼєркою затвердили Юлію Свириденко.
Про це стало відомо з трансляції засідання, яку вів нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
За рішення проголосували 253 депутати. Ще 13 депутатів були проти, 23 — утрималися, 26 нардепів не голосували.
Повний перелік міністрів виглядає наступним чином:
- Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій;
- Тарас Качка — віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко — міністр юстиції;
- Світлана Гринчук — міністр енергетики;
- Наталія Калмикова — міністр у справах ветеранів;
- Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко — міністр фінансів;
- Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
- Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності.
Голосування за призначення міністра оборони та міністра закордонних справ проведуть окремо.