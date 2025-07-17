Юлія Свириденко стала новим премʼєр-міністром України

Верховна Рада 17 липня підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.
Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.
Відповідне рішення підтримали 262 парламентарі. Проти проголосували 22 нардепи, ще 26 утрималися. За призначення Свириденко виступили:
- з партії «Слуга народу» — 201 депутат;
- «Голос» — 1;
- «Відновлення України» — 10;
- «За майбутнє» — 12;
- «Довіра» — 15;
- позафракційні — 13.
Раніше цього ж дня комітет Ради з питань організації держвлади підтримав подання президента про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.
Які зміни очікуються в уряді
Планується, що в новому уряді пʼять міністерств об’єднають у два. Міністерство національної єдності та Міністерство соціальної політики об’єднають у Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
А Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів об’єднають у Міністерство економічних ресурсів України.
У фракції «Слуга народу» оголосили повний перелік кадрових змін в уряді. Більшість міністрів залишаться на своїх місцях, серед основних змін:
- чинний глава Мінцифри Михайло Федоров залишиться на своїй посаді, але також стане першим віцепрем’єр-міністром України;
- віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції стане Тарас Качка і замінить на посаді Ольгу Стефанішину. До цього Качка обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
- чинний міністр енергетики Герман Галущенко стане новим міністром юстиції. Міненергетики очолить чинна міністерка екології Світлана Гринчук;
- Олексій Соболєв обійме посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства — раніше він був першим заступником очільника Мінекономіки;
- колишній премʼєр Денис Шмигаль очолить Міністерство оборони;
- міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України стане Денис Улютін. До цього він був першим заступником міністра фінансів.