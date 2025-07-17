Юлія Свириденко стала новим премʼєр-міністром України

Верховна Рада 17 липня підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

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Відповідне рішення підтримали 262 парламентарі. Проти проголосували 22 нардепи, ще 26 утрималися. За призначення Свириденко виступили:

з партії «Слуга народу» — 201 депутат;

«Голос» — 1;

«Відновлення України» — 10;

«За майбутнє» — 12;

«Довіра» — 15;

позафракційні — 13.

Раніше цього ж дня комітет Ради з питань організації держвлади підтримав подання президента про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.

Які зміни очікуються в уряді

Планується, що в новому уряді пʼять міністерств об’єднають у два. Міністерство національної єдності та Міністерство соціальної політики об’єднають у Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

А Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів об’єднають у Міністерство економічних ресурсів України.

У фракції «Слуга народу» оголосили повний перелік кадрових змін в уряді. Більшість міністрів залишаться на своїх місцях, серед основних змін: