Комітет Ради підтримав призначення Свириденко премʼєр-міністром

Комітет Ради з питань організації держвлади підтримав подання президента про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.
Про це повідомив нардеп Олександр Качура.
Він також додав, що до Ради вже надійшли подання про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони та перепризначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ.
Очікується, що голосування за всі трьох міністрів пройде в Раді вже сьогодні, 17 липня.
Які зміни очікуються в уряді
Планується, що в новому уряді пʼять міністерств об’єднають у два. Міністерство національної єдності та Міністерство соціальної політики об’єднають у Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
А Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів об’єднають у Міністерство економічних ресурсів України.
У фракції «Слуга народу» оголосили повний перелік кадрових змін в уряді. Більшість міністрів залишаться на своїх місцях, серед основних змін:
- чинний глава Мінцифри Михайло Федоров залишиться на своїй посаді, але також стане першим віцепрем’єр-міністром України;
- віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції стане Тарас Качка і замінить на посаді Ольгу Стефанішину. До цього Качка обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
- чинний міністр енергетики Герман Галущенко стане новим міністром юстиції. Міненергетики очолить чинна міністерка екології Світлана Гринчук;
- Олексій Соболєв обійме посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства — раніше він був першим заступником очільника Мінекономіки;
- колишній премʼєр Денис Шмигаль очолить Міністерство оборони;
- міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України стане Денис Улютін. До цього він був першим заступником міністра фінансів.