Комітет Ради підтримав призначення Свириденко премʼєр-міністром

Комітет Ради з питань організації держвлади підтримав подання президента про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.

Про це повідомив нардеп Олександр Качура.

Він також додав, що до Ради вже надійшли подання про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони та перепризначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ.

Очікується, що голосування за всі трьох міністрів пройде в Раді вже сьогодні, 17 липня.

Які зміни очікуються в уряді

Планується, що в новому уряді пʼять міністерств об’єднають у два. Міністерство національної єдності та Міністерство соціальної політики об’єднають у Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

А Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів об’єднають у Міністерство економічних ресурсів України.

У фракції «Слуга народу» оголосили повний перелік кадрових змін в уряді. Більшість міністрів залишаться на своїх місцях, серед основних змін: