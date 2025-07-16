Фракція «Слуга народу» підтримує призначення Свириденко премʼєром. Ось повний перелік змін в уряді

Фракція «Слуга народу» підтримує призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєра. Очільник фракції Давид Арахамія розповів про всі зміни, які планують у Кабінеті міністрів України.

Чинний глава Мінцифри Михайло Федоров залишиться на своїй посаді, але також стане першим віце-прем’єр-міністром України.

Віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції стане Тарас Качка і замінить на посаді Ольгу Стефанішину. До цього Качка обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Чинний міністр енергетики Герман Галущенко стане новим міністром юстиції. Міненергетики очолить чинна міністерка екології Світлана Гринчук.

А Олексій Соболєв обійме посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства — раніше він був першим заступником очільника Мінекономіки.

Денис Шмигаль очолить Міністерство оборони. А міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України стане Денис Улютін. До цього він був першим заступником міністра фінансів.

На своїх посадах залишаються:

міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;

очільник МЗС Андрій Сибіга;

міністр молоді та спорту Матвій Бідний;

віце-прем’єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій Олексій Кулеба;

керівник МВС Ігор Клименко;

міністр освіти і науки Оксен Лісовий;

міністр фінансів Сергій Марченко;

очільниця Міністерства ветеранів Наталія Калмикова.

Варто зазначити, що у всьому переліку, який опублікував Арахамія, не згадують чинного віцепрем’єра — міністра національної єдності Олексія Чернишова та це відомство.