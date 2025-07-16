Уряд скорочує кількість міністерств — деякі обʼєднають. Що зміниться

У новому уряді, яким керуватиме нова премʼєр-міністр Юлія Свириденко, пʼять міністерств об’єднають у два.

Про це «Бабелю» повідомила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук.

Вона зазначила, що точних назв нових відомств іще не озвучували, а нинішні можуть бути не остаточними, «робочими». Міністерство національної єдності та Міністерство соціальної політики об’єднають у Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія писав, що відомство очолить Денис Улютін.

А Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів об’єднають у Міністерство економічних ресурсів України. Нове міністерство очолить Олексій Соболєв.