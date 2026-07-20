Сирський «здивований», що в нього є конфлікт з Федоровим і критикує нові контракти в армії

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що для нього було несподіванкою дізнатись, що в нього є конфлікт з нині вже колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це він заявив у колонці для «Мілітарного».

«Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким», — пише він.

Також головком торкнувся кількох інших тем у своїй колонці. Ось головні з них:

Про стратегію війни. Сирський наголошує, що міністр оборони не має особисто перебувати на нулі й не має бути стратегом війни.

«Стратегія війни, планування операцій, ситуація на фронті — за законом моя відповідальність перед верховним головнокомандувачем. Далекобійні удари, ізоляція Криму — це роблять ЗСУ, СБУ, ГУР, ДПСУ, і координується верховним головнокомандувачем і мною. Не тому, що я «не пускаю» когось до успіху, а тому, що так вибудувані інституційні процеси у всіх арміях світу», — каже він.

У відповідь на закиди про відсутність стратегії, він зазначає, що стратегія війни — не публічний документ і не пост у соцмережах.

«Вона доповідається верховному головнокомандувачу, а її результат видно на фронті, де мільйонна армія четвертий рік стримує переважаючого противника. Той, хто вимагає від головкома «презентувати стратегію» публічно, вимагає презентувати її ворогу», — додав Сирський.

Про дрони. Головком відкидає закиди про те, що він не хоче воювати дронами.

«Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив я. Я особисто подавав президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі СБС. [...] Людина, яка «не хоче воювати дронами», не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії», — каже він.

Про кадри. «Кажуть, що я просуваю «лише лояльних». Подивіться на факти. Мадяр. Апостол. Гнатов. Андрій Білецький. Редіс. Верес. Ахілес. Євген Карась. Цей список можна продовжувати. Це люди, які виросли з молодшого офіцерського складу до керівних посад. Я їх призначаю, я їх підвищую, я ними опікуюсь. Багато із цих призначень були непопулярними в системі. Я їх ухвалював, бо мій єдиний критерій — результат».

Про нові контракти в армії. Сирський стверджує, що «отримав велику кількість демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші».

«Сама постанова щодо «експерименту» викликає серйозні юридичні питання. Порівняйте: підвищення грошового забезпечення в системі МВС провели через зміни до бюджету і через Верховну Раду. От вам і різниця між рішенням і презентацією. Бо презентації не мають перетворюватися на саморепрезентації: за кожним слайдом мають стояти документ, бюджет і процедура. Інакше замість рішення армія отримує розчарування».

Про реформу мобілізації. «Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа — законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна».

Що передувало

Відставка Олександра Сирського — одна з головних вимог мітингувальників, які з 16 липня виходять на протести на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

Сам Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

18 липня Зеленський провів зустірчі з Сирським та Федоровим і пообіцяв «рішення щодо армії». Федоров повідомив, що «діалог є».