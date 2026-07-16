Посада радника президента, конфлікт із Генштабом та обвинувачення в замовленні розслідування про «Скелю». Головне з брифінгу Федорова

Михайло Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із Генштабом, яку йому пропонували посаду, та обвинувачення в замовленні розслідування про «Скелю».

Про конфлікт з Генштабом та головнокомандувача Сирського

Федоров заявив, що Україні потрібно змінити військове керівництво, зокрема головнокомандувача та начальника Генштабу, якщо вона хоче «перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами». За його словами, під час роботи в Міноборони головком Олександр Сирський висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони.

«І Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь кампанію», — сказав він.

Він не уточнив, про що йдеться, проте також сказав, що його обвинуватили в тому, що він замовив розслідування про «Скелю».

«Не я створив «Скелю» або будь-який інший підрозділ і допустив те, що там відбувається. Але, мовляв, я запустив медійну кампанію, зробив це, хтось ще щось. Це культура, яку просто потрібно викорінити. Інакше ми не зможемо перемогти ворога, у якого в системі відбувається те саме», — додав він.