У різних містах України почалися акції на підтримку Михайла Федорова

Зранку в різних містах України стартували акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Напередодні Федоров заявив, що залишає посаду.

Учасники зібрались у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Рівному, Черкасах, Миколаєві, Чернігові та Івано-Франківську. На плакатах, зокрема, написано: «Звільнення Федорова — постріл у ногу обороноздатності країни».

Під час акцій лунають вигуки: «Ганьба!», «Влада сьогодні має бути такою, яким суспільство має бути завтра», «Армії — зміни, а не дивні заміни», «Досить стріляти собі в ногу».

У Києві мітингувальники збираються біля театру Франка, частина людей ідуть до станції метро «Хрещатик». У Львові акція проходить на площі перед памʼятником Шевченку.

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Напередодні ввечері у соцмережах люди закликали не допустити відставки Федорова. До протестів долучаються ветерани, громадські активісти та публічні люди.

Організатори заявляють, що виходять «проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців».