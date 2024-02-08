Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський

Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього головнокомандувачем став Олександр Сирський.

«Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України», — сказав президент у вечірньому зверненні.

За його словами, він чекає «на столі» повинен зʼявитися реалістичний детальний план дій ЗСУ на 2024 рік, який враховує реальну ситуацію на полі бою та перспективи.

До того ж відсьогодні до керівництва Збройними силами приступає нова управлінська команда. Зеленський провів «десятки розмов» з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим та Ігорем Скибюком, а також із полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Їх розглядають на керівні посади в армії.

Перед цим Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним. Вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ, президент запропонував Залужному і «надалі бути в команді».

Що цьому передувало?

Увечері 28 січня 2024 року низка Telegram-каналів, як-от «Труха», а також депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко і журналіст Роман Цимбалюк написали про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Відповідного указу на сайті президента не було. Згодом про звільнення з посиланням на джерела почали писати медіа.

Джерела «Бабеля» в силових структурах до цього повідомляли, що Залужного планували звільнити до 1 лютого, а серед найімовірніших кандидатів на його місце називали очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. 28 січня деякі джерела розповіли про наказ на звільнення Залужного, а деякі — спростували. Підтвердити на 100% факт звільнення ніхто не зміг.

О 20:00 того ж дня речник президента Сергій Никифоров у коментарі медіа запевнив, що Залужного не звільняють. Ближче до 21:00 Володимир Зеленський вийшов до українців із традиційним вечірнім зверненням, у якому взагалі не згадав про Залужного.

Наступного дня, 29 січня, низка українських і західних медіа, зокрема CNN, написали, що звільнення Залужного — це питання часу і воно вже погоджене. Потім CNN доповнило свій матеріал, вказавши, що про звільнення головкома оголосять протягом кількох днів.