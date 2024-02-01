Дрони й новітні технології — інструмент виходу з позиційної війни. Залужний написав про головні завдання на 2024 рік

Головнокомадувач ЗС України Валерій Залужний написав статтю для CNN під назвою «Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу». У ній генерал розповів про своє бачення важливих змін до підходів ведення війни та головні завдання на 2024 для Сил оборони.

За його словами, найголовнішим завданням буде прийняти нову точку зору на форми й способи застосування Сил оборони для перемоги. Причина змін — розвиток озброєння та військової техніки, особливо безпілотних систем.

«Безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми», — написав генерал.

Головнокомадувач вважає, що є ще деякі фактори, які впливають на пошук нових форм застосування війська. Серед них — скорочення військової підтримки, ймовірність провокування росією конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену, виснаженість запасів до артилерії та ППО у партнерів, недостатня ефективність санкцій.

Також Валерій Залужний наголосив на тому, що в росії суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі, тоді як у державних інституцій України — «неспроможність покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів».