Зеленський зустрівся із Залужним — обговорили оновлення керівництва ЗСУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Володимир Зеленський подякував йому за два роки захисту України. Вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ і те, що час для цього настав. Президент запропонував Залужному і «надалі бути в команді».

Про звільнення Валерія Залужного нічого не сказано, відповідного указу на сайті президента теж немає.

«Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій», — додав Валерій Залужний.

За його словами, між ним і Зеленським відбулася важлива та серйозна розмова. Вони ухвалили рішення про необхідність змінити підходи та стратегію.