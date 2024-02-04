«Потрібне перезавантаження». Зеленський вперше прокоментував інформацію про можливе звільнення Залужного

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував інформацію про можливе звільнення головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

В інтервʼю італійському каналу Rai News24 він сказав, що потрібне «перезавантаження, зміна керівництва, не тільки військового».

На питання журналіста Джана Марко Чіоччі про Залужного президент відповів: «Коли ми говоримо про це [про заміну Залужного], я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не лише у військовому секторі. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо одну людину».

З його слів випливає, що лідер держави думає про заміну головнокомандувача ЗСУ у контексті ширших змін у владних структурах. Він не сказав, чи вже прийняв конкретні рішення.

«Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, бути впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію [...]. Тому я говорю про перезапуск, заміну. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни», — додав Зеленський.

Що цьому передувало?

Увечері 28 січня 2024 року низка Telegram-каналів, як-от «Труха», а також депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко та журналіст Роман Цимбалюк написали про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Відповідного указу на сайті президента не було. Згодом про звільнення з посиланням на джерела почали писати медіа.

Джерела «Бабеля» у силових структурах до цього повідомляли, що Залужного планували звільнити до 1 лютого, а серед найімовірніших кандидатів на його місце називали очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. 28 січня деякі джерела розповіли про наказ на звільнення Залужного, а деякі — спростували. Підтвердити на 100% факт звільнення ніхто не зміг.

О 20:00 того ж дня речник президента Сергій Никифоров у коментарі медіа запевнив, що Залужного не звільняють. Ближче до 21:00 Володимир Зеленський вийшов до українців із традиційним вечірнім зверненням, у якому взагалі не згадав про Залужного.

На наступний день, 29 січня, низка українських і західних медіа, зокрема CNN, написали, що звільнення Залужного — це питання часу і воно вже погоджене. Потім CNN доповнило свій матеріал, вказавши, що про звільнення головкома оголосять протягом кількох днів.