«Це не патова ситуація». Зеленський прокоментував статтю Залужного

Президент Володимир Зеленський висловився щодо статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist. За його словами, зараз ситуація в Україні «не патова».

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає «Укрінформ».

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабної війни «всі казали, скільки нам залишилося», і не всі лідери хотіли комунікувати з Україною.

«Але ми дуже вірили і боролися. І перемогли. Сьогодні пройшов час. Люди втомлені. Всі втомлюються, і є різні думки [...]. Всі — люди, незалежно від свого статусу... Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина», — сказав президент.