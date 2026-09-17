Палата представників США ухвалила законопроєкт про нові санкції проти Росії. Тепер документ має підписати Трамп

Палата представників США ухвалила законопроєкт про масштабні санкції проти Росії.
Про це пише CNN.
За було 262 голоси, проти — 159. Тепер цей документ ще має підписати президент США Дональд Трамп. Як написав журналіст Остан Яриш, це перший проукраїнський законопроєкт, який Конгрес повністю ухвалив за останні два роки. Серед тих, хто голосував — 203 республіканці, 58 демократів і один незалежний.
Законопроєкт дає Дональду Трампу повноваження вводити мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Також він пропонує посилити санкції проти російських військових та іноземних постачальників, ще більше тиснути на тіньовий флот РФ і ввести санкції за викрадення українських дітей.
- Законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії розробив сенатор Ліндсі Грем — один із найпослідовніших прихильників України. 11 липня він раптово помер після повернення з поїздки до України.
- Через кілька годин після прощання із сенатором Ліндсі Гремом 29 липня законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану пройшов перше процедурне голосування в Сенаті США. А 7 серпня за нього проголосували 86 сенаторів, 11 висловилися проти.