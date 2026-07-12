Учора, 11 липня, у віці 71 року помер американський сенатор Ліндсі Грем, який підтримував Україну. Політик пішов з життя через раптову й коротку хворобу.

Про це повідомили на його офіційній сторінці в Х.

10 липня Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Сенатор оголосив, що він та колеги домовилися з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії. Грем був співавтором законопроєкту.

Також під час останнього візиту в Україну Ліндсі Грем був на виробництві оборонної компанії SkyFall. Тоді Грем сказав, що «для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомагати нам, тому що ми були готові підтримувати Україну в найважчі часи».

До смерті Грем був на посаді голови бюджетного комітету Сенату, був членом комітету Сенату з асигнувань, судового комітету та комітету Сенату з питань навколишнього середовища та громадських робіт.

Як представник Республіканської партії США Ліндсі Грем неодноразово приїздив до України. Він виступав за те, щоб США передавали Україні ракети Tomahawk, а також висвітлював депортацію українських дітей.