ВАКС відправив під варту Кропиву з альтернативою застави 120 млн грн. Його підозрюють у «кришуванні» кол-центрів

Вищий антикорупційний суд відправив під варту начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву з альтернативою застави 120 млн грн до 2 листопада.

Про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Запобіжку його співмешканці, яку на записах називають «Музою», суд має обрати після суду щодо Кропиви.

Якщо Кропива внесе заставу, він має здати закордонні паспорти, а також не спілкуватися з певними людьми, зокрема з генпрокурором Русланом Кравченком і його заступницею Марією Вдовиченко.

Кропиву підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів. Крім того, за даними слідства, Кропива організовував ремонт будинку в Козині для генпрокурора Руслана Кравченка.

Також Кропиву підозрюють у відмиванні майна на суму 89,9 млн грн. Йдеться про два епізоди: 41,7 млн грн — у період із серпня 2025-го до вересня 2026 року, коли Кропива вже працював в ОГП, та 48,2 млн грн — із серпня 2023-го до травня 2025 року, коли він був заступником голови Одеської ОВА.

Операція «Карфаген»

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген», яка повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів за гроші на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. Кошти вкладали у нерухомість та інше майно на понад 20 млн грн, ще понад 10 млн грн могли зберігати на рахунках близьких.

На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер». У прокуратурі він почав працювати в серпні 2025 року. З матеріалів справи випливає, що йдеться про Кропиву.

Також на записах фігурує «Шеф» — колишній керівник Податкової служби. «Канцлер» звертається до нього як до «Андрійовича». Попри звільнення, він зберіг вплив на Податкову і, за версією слідства, допоміг призначити на посаду заступника голови Державної податкової служби лояльну людину.

Як свідчать плівки НАБУ, на посадовця впливали за допомогою системного підкупу і «зарплат у конвертах». Прізвища посадовця у ДПС не називають. Однак з грудня 2024 року до червня 2025 року головою Державної податкової служби був Руслан Кравченко, якого потім призначили генеральним прокурором. Відтоді виконувачкою обовʼязків голови ДПС є Леся Карнаух.

Уже сьогодні Кравченко заявив, що в Офісі генпрокурора звільнили співробітника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. Також Генпрокурор уточнив, що нібито не має жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів.