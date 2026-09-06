В Офісі генпрокурора заявили, що відсторонили свого співробітника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП

Посадовця Офісу генпрокурора, який фігурує у новій операції НАБУ та САП «Карфаген», відсторонили від посади. Також готують рішення про його звільнення.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Кравченко зазначив, що доручив підготувати рішення про його звільнення. Медіа писали, що, імовірно, йдеться про керівника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву. Офіс генпрокурора має перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював працівник, і підрозділ з протидії кіберзлочинності.

Генпрокурор уточнив, що не має жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів і не давав вказівок сприяти такій діяльності. Він також спростував повідомлення про своє зникнення.

ВАКС сьогодні почав обирати запобіжку Сергію Кропиві, однак засідання перенесли на 15:00.

Операція «Карфаген»

Операція НАБУ і САП під назвою «Карфаген» повʼязана зі схемою «кришування» мережі шахрайських кол-центрів на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. На записах, опублікованих НАБУ, керівника злочинної групи називають «Канцлер». У прокуратурі він почав працювати в серпні 2025 року. Медіа писали, що, імовірно, йдеться про керівника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву.

Також на записах фігурує «Шеф» — колишній очільник Податкової служби. «Канцлер» звертається до нього як до «Андрійовича». Попри звільнення він зберіг вплив на Податкову і, за версією слідства, допоміг призначити на посаду заступника голови ДПС лояльну людину.

Як свідчать плівки НАБУ, вплив на посадовця здійснювали за допомогою системного підкупу і «зарплат у конвертах». Прізвища посадовця у ДПС не називають.

З грудня 2024 року до червня 2025 року головою Державної податкової служби був Руслан Кравченко, якого потім призначили генеральним прокурором. Відтоді виконувачкою обовʼязків голови ДПС є Леся Карнаух.