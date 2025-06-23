Кабмін призначив тимчасову керівницю Податкової служби

За даними ДПС, Леся Карнаух працює на держслужбі з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату Рахункової палати України. З липня 2023 року і до призначення заступником голови Державної податкової служби була заступником очільника Київської ОВА. Карнаух має третій ранг державного службовця.