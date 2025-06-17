Новим генеральним прокурором став Руслан Кравченко — він вів справу Януковича і ледь не очолив НАБУ. А ще у нього є мрія. Короткий профайл «Бабеля»

Кримський період Руслану Кравченку 35 років. Він народився у Сєверодонецьку, у 15 років вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а потім — на військово-юридичний факультет Юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Має диплом магістра з права та військове звання «лейтенант юстиції». Після навчання Кравченка розподілили у Крим на посаду слідчого Севастопольської прокуратури. Там він розслідував злочини військових. Уже за рік його підвищили до старшого слідчого. Коли Росія почала окупацію Криму, Кравченко був на півострові і не перейшов на бік окупантів. «Це прокурори, які не зрадили Україну та навесні 2014 року, знищивши таємні документи Кримської прокуратури щодо нагляду у військовій сфері, залишили півострів і переїхали на материк». Так про Кравченка і його майбутнього напарника у справі про держзраду Віктора Януковича у 2018 році говорив їхній керівник, тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос. АТО, справи «Торнадо» і перших російських військових Після виходу з Криму Кравченко недовго прослужив у Рівному та Львові, а 8 вересня 2014 року на пів року виїхав до зони АТО — до військової прокуратури Бахмуту та Дебальцевого. У 2015 році його перевели в Київ до Генеральної прокуратури. Кравченко працював над справою роти «Торнадо». У 2016 році Кравченко вів справу перших затриманих на території України російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва. Вони діяли в складі ДРГ на території України, українські військові затримали їх під Щастям на Луганщині в травні 2015 року. В розмові з «Бабелем» у 2018 році Анатолій Матіос хвалив те, як Кравченко провів справи росіян і «Торнадо», називав його грамотним, зваженим та неупередженим. Росіяни Єрофеєв і Александров під час суду над ними. Facebook Суд проти Віктора Януковича Трохи згодом у Генеральній прокуратурі створили управління з російської агресії, яке розслідувало, зокрема, окупацію Криму. Кравченко став його частиною і почав роботу зі звинувачення командувача російського Чорноморського флоту Олександра Вітка, який керував військовими підрозділами під час вторгнення в Крим. Пізніше із томів про захоплення Криму виділилася й справа Януковича, в якій Кравченко був одним з прокурорів. У січні 2017 року Кравченко разом із слідчим у справі літав до Нью-Йорка, щоб розшукати один з ключових доказів — звернення Януковича, яке на засіданні Радбезу ООН зачитав російський постпред. Після того як Віктору Януковичу оголосили підозру, Слідчий комітет РФ порушив справу проти Кравченка. У липні 2017 року Басманний суд Москви заочно його заарештував. Кравченко і досі перебуває в Росії у розшуку. Процес проти Януковича був одним із ключових як в історії сучасної України, так і в кар’єрі Кравченка. Він став одним з небагатьох прокурорів, який допитував тодішніх президента Петра Порошенка, міністра Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших. Через активний і досить агресивний захист Януковича справа не сходила зі шпальт ЗМІ (детально про цей процес читайте тут). Тоді Кравченко розповідав «Бабелю», що якось у розмові з адвокатом Януковича Віталієм Сердюком, який часто їздив до РФ, жартома просив його передати російській владі, щоб вони його не шукали. У січні 2019 року Оболонський суд визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у підготовці та веденні агресивної війни.

Все про суд над Януковичем: Бійки, інтриги та речовий доказ, який втратили. theБабель розповідає епічну історію суду над Віктором Януковичем

Тоді в розмові з «Бабелем» Кравченко поділився мрією: «Якщо буде колись серйозний трибунал щодо агресії Росії проти України, щодо її нинішньої влади, я дуже хотів би також бути в групі осіб, які б здійснювали звинувачення». Якщо ж такого процесу не буде, то він хотів би й надалі йти вгору карʼєрними сходами в прокуратурі. Карʼєра справді пішла вгору. Дмитро Ларін \ «Бабель» Дмитро Ларін \ «Бабель» У суді над Януковичем Кравченко багато полемізував з його адвокатами. Процес активно висвітлювали медіа. Дмитро Ларін \ «Бабель» У суді над Януковичем Кравченко багато полемізував з його адвокатами. Процес активно висвітлювали медіа. Дмитро Ларін \ «Бабель» Невдалі спроби потрапити в САП і очолити НАБУ З 2019 до 2020 року Кравченко був заступником військового прокурора Центрального регіону України. Тоді ж Офіс генпрокурора очолив Руслан Рябошапка і запустив переатестацію всіх прокурорів. Частина прокурорів її не пройшла і звільнилася. Кравченко тестування пройшов, а згодом подався на конкурс до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йшлося про звичайну рядову посаду, але як Кравченко пояснював «Бабелю», він хотів розвиватися та розслідувати складні справи. Члени комісії назвали кандидатуру Кравченка сильною. Але на фінальній співбесіді його не підтримали — проти нього проголосувала виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк. Вже зараз Каленюк пояснила це сумнівами у доброчесності: Кравченко отримав службове житло поза чергою — 42 квадратних метри в Києві — та швидко його приватизував і продав. За словами Каленюк, на той момент у його дружини вже була квартира в центрі Києва. «На мої численні запитання, навіщо йому ще одна службова квартира, Кравченко відповів: “Я, в першу чергу, чоловік. Сьогодні я одружений, а завтра — ні”», — розповіла вона. Кравченко одружився у березні 2019 року, його обраниця — Олена Шкробанець, яка тоді працювала заступницею начальника відділу в Офісі генпрокурора. Зараз вона працює в Представництві ООН в Україні. Її батько — лікар, професор. До Революції гідності він був депутатом Чернівецької облради від Партії регіонів. Зараз — від партії «За майбутнє». У 2020 році Кравченко очолив управління процесуального керівництва із кримінальних проваджень про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу генерального прокурора України. У 2021 році, напередодні повномасштабного вторгнення, Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру. Вже у березні 2022 року він почав фіксувати і розслідувати воєнні злочини російських окупантів у Бучі. У місто стали приїжджати численні закордонні делегації, на зустрічах бував і Кравченко. Саме тоді його помітили в Офісі президента.

На посаді глави області Кравченко показував іноземним делегаціям злочини росіян у Бучі. Київська обласна військова адміністрація / «Бабель»