Організовував ремонт у будинку генпрокурора: у САП заявили, що співробітник ОГП Кропива був довіреною людиною Кравченка

Прокурор САП заявив, що співробітник Офісу генерального прокурора Сергій Кропива був довіреною людиною генпрокурора Руслана Кравченка і навіть організовував ремонт у його будинку.

Про це стало відомо з трансляції Вищого антикорупційного суду.

Зокрема, за даними слідства, начальник департаменту міжнародного співробітництва Кропива спілкувався з виконробом та іншими працівниками щодо ремонту будинку в Козині, а також виконував різні доручення Кравченка.

Також, за даними САП, Кропива допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді. Прокурор САП заявив, що це свідчить про близькі стосунки між ними і вплив Кропиви в Офісі генпрокурора.

Кропиву підозрюють у «кришуванні» шахрайських кол-центрів та відмиванні майна. Сьогодні, 6 вересня, йому обирають запобіжку. Прокурор САП просить відправити Кропиву під варту з альтернативою застави у 200 мільйонів гривень.