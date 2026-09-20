Наймасованіша атака на Москву — Україна вдарила по НПЗ та російській логістиці

У ніч проти 20 вересня Україна атакувала Росію — зокрема Москву та область, а також Воронезький регіон. Атаковані НПЗ та обʼєкт логістики.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

По цілях застосували українські безпілотники та ракети FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» і Pelican. Водночас українські військові вдарили по підприємству у Воронезькому регіоні.

Мер Москви Сергій Собянін визнав, що на території НПЗ в районі Капотня пошкоджено один з обʼєктів. Водночас він назвав атаку дронів на Москву «наймасованішою».

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що під час атаки безпілотників загинули двоє людей і ще є постраждалі. Також в області загорілися склади, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі й будівля одного з підприємств.