Українські дрони атакували три військових літаки та три гелікоптери росіян на аеродромі «Ростов-Центральний»

Служба безпеки України у ніч на 17 вересня уразила три військових літаки та три гелікоптери росіян на аеродромі «Ростов-Центральний», також під атакою був Ярославський НПЗ.

Про це повідомила СБУу телеграмі.

Дрони вдарили по військово-транспортному літаку Ан-12; двох військово-транспортних літакпх Ан-26 та трьох вертольотах. На місці, де стоять літаки, виникла пожежа з вторинною детонацією.

Також на заводі «Славнафта-ЯНОС» у Ярославській області зафіксували ураження і пожежу на установці первинної переробки нафти АВТ-3, уточнили у Генштабі.