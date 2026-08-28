У Росії зранку горить Ярославський НПЗ, а вночі на окупованих територіях стався блекаут

Зранку 28 серпня Сили оборони України атакували Ярославський нафтопереробний завод за допомогою БпЛА FP-1. Після удару там спалахнула пожежа.

Про це повідомила українська оборонна компанія Fire Point.

НПЗ «Славнафта-ЯНОС» — один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність переробки становить приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти. По ньому українські військові били вже не раз, востаннє — 6 липня.

Також гучно цієї ночі було в Саратовській області РФ — ціллю атаки дронів міг бути аеродром «Енгельс-2». Там базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, з яких росіяни регулярно атакують Україну.

Крім того, дрони атакували окуповані території — у місті Щастя на Луганщині загорілася ТЕС, окуповані міста Донецької та Луганської областей залишилися без світла.