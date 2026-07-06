Сили оборони вдарили по двох російських НПЗ та нафтовому терміналу у Криму

Сили оборони в ніч проти 6 липня вдарили по двох російських НПЗ, пункту дислокації ракетної бригади та терміналу перевалки нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Генштабі.

Зокрема, удар прийшовся по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у Ярославлі (Ярославська область Росії). Зафіксовані вибухи в районі цілі та дим на території підприємства. Ярославський нафтопереробний завод — одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.

Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, для військової логістики зокрема.

Крім того, українські військові влучили у нафтопереробний завод «Новатек-Усть-Луга» та пункт постійної дислокації 26 ракетної бригади росіян у Ленінградській області Росії. А ще Сили оборони влучили у термінал перевалки світлих нафтопродуктів «ТЕС-Термінал-1» у Керчі.

Цей термінал — один із найбільших комплексів, де зберігаються світлі нафтопродукти у Криму. Резервуарний парк підприємства приймає, а також відвантажує бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти.

Також українські військові вдарили по залізничному шляхопроводу у районі Довжанська Луганської області, який Росія використовує, щоб перекидати військовослужбовців, зброю, боєприпаси тощо. А ще Сили оборони вдарили по складу БпЛА та військової техніки та Луганщині.