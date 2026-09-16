Рада з третьої спроби підтримала проєкт про податки на посилки до €150

Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт № 16051-1 про податки на посилки до €150 з іноземних маркетплейсів.

За законопроєкт у першому читанні проголосували 273 депутати.

Документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості (наразі посилки до €150 не оподатковуються).

Для онлайн-покупок вартістю до €150 ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до €45 пропонується залишити без ПДВ.

Якщо закон ухвалять остаточно, то нові правила мають запрацювали не раніше ніж 1 січня 2027 року.