МВФ схвалив нову програму фінансування для України на $8,1 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на $8,1 мільярда.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Це гроші на покриття дефіциту бюджету — насамперед для виплати пенсій, зарплат учителям і лікарям, соціальної допомоги та фінансування медицини й освіти в умовах війни. Перший транш — $1,5 мільярда — Україна має отримати найближчим часом.

Програма розрахована на 2026—2029 роки. Вона замінює попередню модель співпраці, яку затвердили у 2023-му — тоді розраховували, що активна фаза війни завершиться швидше. Тепер МВФ врахував, що війна триває, а витрати залишаються високими.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, програма передбачає жорсткішу податкову дисципліну. Серед умов — контроль за дефіцитом, стабільність цін і фінансової системи, а також зміни у податковій та антикорупційній політиці й правилах ринку праці.

За оцінкою уряду та Міжнародного валютного фонду, у 2026—2029 роках Україні потрібно буде приблизно $136,5 мільярда зовнішнього фінансування.